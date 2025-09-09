Maskarada političke korektnosti

Radar pre 29 minuta  |  Mića Vujičić
Maskarada političke korektnosti

Moda je imati „ispravan stav“. Ali srednja klasa našla se u krizi kada su je društvene mreže zapljusnule obiljem novih fenomena. Čitanje? Činjenice? Temeljno znanje? Ne! Trebalo je na brzinu formirati mišljenje o svemu – kaže za Radar autor Daning-Krugerovog efekta

Usred toplotnog talasa u Švedskoj, glavni junak dela Daning-Krugerov efekat Andresa Stupendala, objavljenog u izdavačkoj kući Heliks u prevodu Nikole Perišića, pokušava da napiše roman. Pored ostalog, računa na savete Stivena Kinga, date u biseru O pisanju (Vulkan; prevod: Vladan Stojanović). Pamtite li najlepša mesta iz tog „kratkog priručnika“ – „kratkog“ zato što je „većina debelih knjiga o pisanju puna sranja“; zgode poput one s dadiljom? „Često je prdela“,
