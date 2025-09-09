Ukinuta blokada društvenih mreža u Nepalu posle demonstracija u kojima je poginulo 19 osoba

Blokada društvenih mreža u Nepalu ukinuta je posle demonstracija u kojima je u okršajima sa policijom poginulo 19 osoba.

Ministar komunikacija Pritvi Suba Gurung potvrdio je da je vlada odlučila da ukine blokadu društvenih mreža proglašenu prošle nedelje, prenose lokalni mediji. Blokada je bila usmerena na 26 platformi, uključujući Fejsbuk, Jutjub, Iks i Linkdin, koji se nisu registrovali kod vlasti u datim rokovima, a to je izazvao bes i frustraciju hiljade njihovih korisnika. U ponedeljak ujutro policija je otvorila vatru na hiljade demonstranata, uglavnom mladih, koji su