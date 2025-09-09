Zbog smene direktora: Jednočasovni štrajk upozorenja danas i narednih dana u pet zrenjaninskih škola

Zaposleni u zrenjaninskim osnovnim školama u kojima su u petak smenjeni direktori stupiće u štrajk upozorenja jednosatnom obustavom rada danas i naredna dva dana.

Ukoliko Ministarstvo prosvete ne poništi svoje odluke o razrešenju direktora, u petak će obustava rada biti celodnevna, najavio je Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije. U pitanju su osnovne škole "Žarko Zrenjanin" i "Dositej Obradović" iz Zrenjanina, i osnovne škole "Mladost" iz Tomaševca, "Uroš Predić" iz Orlovata, i "Branko Ćopić" iz Lukićeva. Tokom štrajka upozorenja danas i naredna dva dana u periodu od 12 do 13 časova zaposleni će biti na protesnim