Mali: Vlada će izglasati povećanje minimalca od 1. januara na 551 evro

Ministar finansija Siniša Mali rekao je, posle redovne sednice Socijalno ekonomskog saveta, da će na sednici Vlade u četvrtak biti doneta odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto.

Siniša Mali je naveo da će Vlada za dva dana izglasati da se minimalna zarada od 1. januara sledeće godine poveća na 371 dinar po radnom času. To je ukupno 64.554 dinara ili 551 evro", rekao je Mali na konferenciji za medije u Palati Srbija. Mali je istakao da to povećanje ide na vanredno povećanje koje sledi već od 1. oktobra ove godine, kada će minimalac biti povećan na 500 evra. Ministarka za rad Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da na sednici