Premijer Nepala podneo ostavku, nakon što su demonstranti zapalili njegovu kuću; Ukinuta zabrana mreža nakon protesta u kojima je poginulo 21 osoba

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
KATMANDU - Premijer Nepala, K. P. Šarma Oli podneo je danas ostavku nakon što su demonstranti na protestima koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, koja je ukinuta rano jutros, zapalili njegovu kuću, javlja Bi-Bi-Si (BBC) pozivajući se na saopštenje premijerovog kabineta.

Policija je upotrebila suzavac da bi rasterala okupljene na protestima, navodi Himalaja njuz, a iako su vlasti izjavile da su snage bezbednosti dobile instrukcije da pokažu uzdržanost i da nije dozvoljena bojeva municija, bilo je izveštaja o povredama od vatrenog oružja i metaka. Dve osobe poginule na današnjim antivladinim protestima Najmanje dve osobe su poginule tokom današnjih antivladinih protesta u Nepalu, rekao je za BBC Mohan Regmi, izvršni direktor državne
