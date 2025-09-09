Ostavka premijera Nepala nakon krvavih protesta protiv korupcije i zabrane društvenih mreža

Slobodna Evropa pre 22 minuta
Ostavka premijera Nepala nakon krvavih protesta protiv korupcije i zabrane društvenih mreža
Premijer Nepala K. P. Sharma Oli podnio je ostavku, potvrdio je njegov pomoćnik. Istovremeno, demonstranti protiv korupcije prkosili su policijskom satu i sukobili se s policijom. Nepal je u utorak ukinuo zabranu društvenih mreža nakon masovnih protesta koje je izazvala upravo ta zabrana. "Vlada je ukinula zabranu društvenih mreža uvedenu prošle sedmice", objavio je glasnogovornik kabineta te ministar komunikacija i informacijske tehnologije Prithvi Subba Gurung. U
