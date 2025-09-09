Turska je u polufinalu Evrobasketa

Košarkaši Turske plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi u četvrtfinalu pobedili selekciju Poljske rezultatom 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27).

U selekciji Turske najbolji je bio Alperen Šengun, koji je zabeležio tripl-dabl sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Šejn Larkin i Šehmus Hazer su postigli po 13 poena. Najefikasniji u reprezentaciji Poljske bili su Džordan Lojd i Mateuš Ponitka, koji su ubacili po 19 poena. Košarkaši Turske će 12. septembra u polufinalu EP igrati sa pobednikom duela između Litvanije i Grčke, koji je na programu večeras od 20 časova. Preostala dva četvrtfinala EP biće