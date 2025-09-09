Dodik nakon sastanka sa Lavrovom: Zamolio sam Moskvu da pomogne u zatvaranju OHR u BiH (foto)

PREDSEDNIK Milorad Dodik rekao je da je najviše ruske zvaničnike u Moskvi zamolio da svojim uticajem pomognu u zatvaranju OHR-a u BiH.

Foto: Tanjug/AP photo Dodik je rekao da je zamolio Rusiju i da svojim uticajem i kontaktima u UN utiče da se suzbije nered koji neprestano pravi Kristijan Šmit koji je neovlašćeni visoki predstavnik. - To što on radi može do temelja da ugrozi Dejtonski sporazum i dovede do raspada BiH putem nefunkcionisanja zajedničkih institucija - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. On je