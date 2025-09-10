Drogirani vozači divljali pored škole Potpukovnik saobraćajne policije otkrio šokantne podatke

Alo pre 1 sat
Drogirani vozači divljali pored škole Potpukovnik saobraćajne policije otkrio šokantne podatke

Za prvih nedelju dana akcije "Škola", koju sprovodi Uprava saobraćajne policije sa ciljem očuvanja bezbednosti dece u saobraćaju, otkriveno je 4.195 saobraćajnih prekršaja u zonama škola, od čega čak 2.303 zbog prekoračenja brzine, rekao je danas potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, aktivno učestvuju u akciji "Škola", koja se tradicionalno realizuje tokom septembra meseca, sa ciljem povećanja bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju, rekao je on za Tanjug. -U periodu od 1. do 7. septembra, u akciji je bilo angažovano ukupno 1.784 policijska službenika. U okviru preventivnih aktivnosti održano je 16 predavanja o bezbednosti saobraćaja u 25 škola, kojima je
