‘Petarda’: Debakl Srbije protiv Engleske, uz tenzije na tribinama i povike ‘Piksi, odlazi’

BBC News pre 23 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

„Zašto ne bismo pobedili, je l' to zabranjeno", izjavio je samouvereno Dragan Stojković, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, pred meč sa Engleskom.

Možda zabranjeno nije, ali Srbija u četvrtom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi 2026. pobedi nije bila ni blizu.

Zapravo, zabeležila je debakl i najveći poraz u istoriji na domaćem terenu.

Moćna Engleska slavila je 5:0, golovima Harija Kejna u 33, Nonija Maduekea u 35, Ezrija Konse u 52, Marka Gueija u 75. minutu i Markusa Rašforda iz penala u 90. minutu, uz još dva poništena zbog ofsajda.

Istim rezultatom nacionalna selekcija poražena je od Ukrajine, tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020, ali je taj susret odigran u gostima.

Ove večeri nijednom za 90. minuta nije ozbiljnije zapretila golu Engleske.

Orlovi su meč završili sa deset igrača na terenu, posle crvenog kartona Nikoli Milenkoviću u 73. minutu.

„Piksi, odlazi", odjekivalo je stadionom Crvene zvezde na kraju prvog poluvremena, ali i u par navrata tokom drugog dela igre.

„Ljudi imaju pravo na mišljenje i pravo da iskažu nezadovoljstvo – to je moj komentar“, odgovorio je selektor Dragan Stojković na konferenciji za medije posle utakmice.

„Ali nismo izgubili od Letonije ili Andore, ekipe u našem rangu ili rangu ispod, već od fudbalske sile… Budimo realni, ako možemo“, dodao je.

Zaključio je kratkim: „Ovo što smo videli je potpuna realnost - ne pripadamo grupi elitnih timova poput Engleske, Nemačke, Francuske, Španije".

Srbiji je ovo prvi poraz na putu do Mundijala, posle remija sa Albanijom i pobeda nad Andorom i Letonijom.

Albanija je u međuvremenu savladala Letoniju i tako prestigla Orlove na drugom mestu Grupe K, uz meč više u odnosu na Srbiju.

Engleska je prva sa maksimalnih 15 bodova, Albanija druga sa osam, a Srbija treća sa sedam bodova.

„Bilo smo vrlo, vrlo dobri, timski rad u najčistijoj formi, nismo im dozvolili nijedan šut u okvir gola, a za to je potrebna međusobna podrška i intenzitet - uspeli smo u tome", izjavio je Tomas Tuhel, selektor Engleske na konferenciji za medije.

„Teška utakmica za Srbiju, nadam se da nećete biti previše surovi prema ekipi", poručio je novinarima.

Samo će prva reprezentacija u grupi obezbediti direktan plasman na Mundijal, dok će drugoplasirani vizu za Ameriku morati da traži preko baraža.

Meč odigran po veoma sparnom i toplom vremenu prošao je bez mnogo neizvesnosti - Engleska je dominirala tokom čitavog susreta.

Tokom čitavog drugog poluvremena pogledi su mahom bili usmereni ka tribinama, sa kojih se moglo čuti skandiranje „pumpaj, pumpaj", „ko ne skače taj je ćaci", kao i uvrede upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Odmah je i na zapadnoj i istočnoj tribini došlo do sukoba među navijačima.

„Živimo u turbulentnom ambijentu, ne ulazim u tu tematiku i ne želim da se bavim takvim stvarima“, rekao je Stojković kratko.

Osim toga, ni na tribinama rasprodatog stadiona Crvene zvezde - ali u smanjenom kapacitetu, usled kazni Fudbalskom savezu Srbije zbog ponašanja navijača na prethodnim utakmicama - nije bilo mnogo uzbuđenja.

Veliki broj navijača tribine je počeo da napušta već 15-ak minuta pre kraja utakmice.

Na kraju se mogla čuti samo pesma nekoliko hiljada gostujućih navijača.

Srbija naredni meč kvalifikacija igra protiv Albanije u Beogradu 11. oktobra, dok će Engleska tri dana kasnije gostovati Letoniji.

Revanš meč Srbije i Engleske zakazan je za 13. novembar na čuvenom Vembliju u Londonu, jednom od najpoznatijih stadiona sveta.

Koliko god poraz 0:5 bio težak, možda je došao i u pravo vreme, da se igrači probude i sve ozbiljnije shvate pred naredne susrete, kaže Stojković.

„Kada su krenule kvalifikacije znali smo da je naš najveći rival Albanija, a da je Engleska apsolutni favorit, druga dimenzija fudbala“, istakao je.

„Cilj ostaje isti - da pobeđujemo ostale utakmice, sakupimo što više bodova kako bismo došli do pozicije broj dva, to će biti realna slika našeg fudbala u ovom momentu.“

Stojković: 'Naišli smo na razornu minu'

Pred meč je pričao o pobedi.

Posle ubedljivog poraza, značajno je spustio loptu.

„Nisam mogao da kažem momcima 'idemo da igramo utakmicu da primimo što manje golova, hajde da bude dva-tri', na šta bi to ličilo da to“, kaže selektor.

Rezultat je nazvao „katastrofalnim“.

„Kakav god sastav da smo izveli, ne bismo se spasili, protiv ovakve ekipe ne možete da izvučete živu glavu“, smatra Stojković.

Engleski sastav je, ističe, daleko bolji u svim segmentima igre i Srbija je bila „nemoćna“, posebno fizički u odnosu na gostujuću selekciju.

Njegovi igrači mahom ne igraju i nisu u takmičarskoj formi, dok Englezi za to vreme igraju u ritmu sreda i subota, dodao je.

Orlovi su „naišli na razornu minu“, glasio je jedan od Stojkovićevih opisa utakmice.

Na pitanje da li je primetio da je značajan deo publike otišao pre završetka utakmice, odgovorio je: „Dobro je da ceo stadion nije otišao kući“.

Međutim, kako kaže, u četiri godine od kako je na čelu stručnog štaba „napravljeno je toliko toga dobrog da poraz od ovakve sile ne može to da poništi“.

„Ako treba kritikovati nekoga, neka to budem ja, nemojte igrače“, zaključio je selektor Stojković.

„Dali su sve što su mogli, potrebna im je podrška da podignu glave posle ovoga i budu mnogo bolja Srbija kada dođu utakmice koje budu odlučivale poziciju na tabeli.“

Decenijama bez velike pobede kod kuće

Sećate li se kada je reprezentacija - kako god se ona zvala i pod kojom god zastavom igrala - na domaćem stadionu savladala nekog velikog protivnika?

Da, pao je 2021. Portugal golom Aleksandra Mitrovića u 90. minutu ili Nemačka na Svetskom prvenstvu 2010, ali se to dogodilo u Lisabonu i Južnoj Africi.

Odgovor glasi - pre mnogo, mnogo godina.

Još 11. septembra 1988, na stadionu Partizana, kada je bilo 3:2 protiv Francuske, koji je sa klupe predvodio slavni Mišel Platini.

Golove su za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju (SFRJ) postigli Safet Sušić i Dragan Stojković Piksi, aktuelni selekter reprezentacije Srbije.

U međuvremenu je bilo dosta mečeva protiv velikana na domaćem terenu - mahom Zvezdinom - na kojima je viđena revija ili poraza ili remija.

Protiv Portugala, Belgije, Italije, Francuske, Španije, sada i Engleske.

Srbija i Engleska, istorijat

Prethodni susret Srbije i Engleske dogodio se pre samo godinu dana, na Evropskom prvenstvu u fudbalu u Nemačkoj, kada je „Gordi Albion“ slavio 1:0.

Strelac je bio Džud Belingem u 13. minutu.

Engleska je ovog puta u Beogradu bila bez nekoliko najvažnijih i najskupljih igrača - Belingema, Bukaja Sake, Kola Palmera, Trenta Aleksandera Arnolda i Fila Fodena.

Promenili su i trenera, umesto Gereta Sautgejta na klupi je sada nemački stručnjak Tomas Tuhel, bivši trener Borusije Dortmund, PSŽ-a, Čelsija i Bajern Minhena.

Srbija je bila u mahom sličnom sastavu kao pre godinu dana.

U timu jedino nema Dušana Tadića, bivšeg kapitena, koji se posle Evropskog prvenstva u Nemačkoj - i sukoba sa selektorom Stojkovićem - povukao iz reprezentacije.

Kroz istoriju su Srbija i Jugoslavija protiv Englske odigrali ukupno 15 mečeva, među kojima je i veliki broj prijateljskih.

Engleska ima sedam pobeda, Jugoslavija četiri, uz četiri remija.

Poslednju pobedu „plavi“ su ostvarili takođe veoma davno - u polufinalu Evropskog prvenstva 1968. u Italiji, golom aktuelnog predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića u 87. minutu.

Italija je na kraju došla do titule.

