BBC vesti na srpskom

Rat u Ukrajini i iznad neba Poljske: 'Oboreni ruski borbeni dronovi'

Poljska vojna komanda kaže da su avioni podignuti i da su reagovali uvidevši pretnj u po bezbednost zemlje.

BBC News pre 26 minuta
Eksplozije se vide na noćnom nebu dok ukrajinski vojnici pucaju na dronove tokom ruskog napada dronom u Kijevu 10. septembra
Reuters

Poljske oružane snage saopštile su da su „oborile" ruske borbene dronove, što je prvi put da se jedna zemlja NATO-a direktno sukobila sa ruskim oružjem u sopstvenom vazdušnom prostoru od početka rata u Ukrajini februara 2022. godine.

Poljski i NATO avioni su bili angažovani u akciji.

Operativni komandant doneo je odluku da „neutralizuje" dronove koji su predstavljali pretnju, saopštila je poljska vojna komanda.

Kažu da su oborili „nekoliko dronova".

Premijer zemlje, Donald Tusk, nalazi se na mestu operacija, kažu zvaničnici odbrane.

Tusk je prethodno na mreži Iks napisao da je u toku operacija „povezana sa višestrukim kršenjima poljskog vazdušnog prostora“.

O obaranju dronova obavestio je i generalnog sekretara NATO-a.

Ovo je „neviđeno kršenje poljskog vazdušnog prostora koje predstavlja stvarnu pretnju" bezbednosti poljskih građana, saopštile su oružane snage ove zemlje, članice Evropske unije i NATO-a.

Čim su se pojavili prvi izveštaji o dronovima, Poljska je zatvorila četiri aerodroma, među kojima i glavi Međunarodni aerodrom Šopen u Varšavi.

U toku je potraga za ostacima dronova na istoku Poljske, na granici sa Belorusijom i Ukrajinom.

Nije prvi put da su poljski borbeni avioni podignuti od početka rata u Ukrajini, ali su u prethodnim slučajevima ruski dronovi uglavnom preletali poljski vazdušni prostor pokušavajući da stignu do Ukrajine.

Rusija se za sada nije oglasila o ovom incidentu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta negirao bilo kakvu nameru da pokrene rat protiv zemalja NATO-a, u šta mnogi zapadni zvaničnici ne veruju.

Za to vreme, Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti stalno upozoravaju stanovnike na dolazeće dronove i krstareće rakete.

Upozorenja se objavljuju svakih nekoliko minuta, što je pokazatelj eskalacije sukoba agresije.

Prošlog vikenda, ruska raketa je pogodila glavnu vladinu zgradu u Kijevu.

Američki senator Kris Merfi, istaknuti senator iz Demokratske stranke, rekao je da bi „bilo neverovatno ozbiljno" ako bi se pokazalio tačnim izveštaji o ruskim „vazdušnim sredstvima koja lete iznad zemlje NATO-a".

Džoel Vilson, zvaničnik Trampove Republikanske stranke, nazvao je navodne akcije Rusije „činom rata".

„Pozivam predsednika Trampa da odgovori sankcijama koje će dovesti rusku ratnu mašineriju u bankrot i naoruža Ukrajinu oružjem sposobnim da pogodi Rusiju", napisao je na mreži Iksu.

Teško je zamisliti da je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor greška, rekao je Džim Tauzend, bivši zamenik pomoćnika sekretara odbrane SAD.

„Jedan dron je greška, ali više dronova nije greška", rekao je za BBC.

„Ovo je test na koji NATO mora da odgovori", dodao je.

(BBC News, 09.10.2025)

BBC News
BBC News

