Odbegli bizon vraćen u ograđeni deo Nacionalnog parka Fruška gora

Beta pre 52 minuta

Bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio pobegao iz ograđenog prostora u Nacionalnom parku Fruška gora, uspešno je vraćen i sada je bezbedno u svom ograđenom delu, saopštio je danas taj nacionalni park.

"Tokom celog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate – i uspeli smo", naveli su iz nacionalnog parka.

Jedan od bizona na Fruškoj gori izašao je iz ograđenog prostora i čuvari danima nisu mogli da ga vrate kući.

Nacionalni park Fruška gora bio je apelovao na građane da ne prilaze životinji ukoliko je sretnu, jer je to snažna i divlja životinja.

Krajem jula na Fruškoj gori je rođena beba evropskog bizona.

"Ovo je trenutak ponosa, radosti i nade za očuvanje vrste koja je nekada bila gotovo nestala. Evropski bizon je najveći kopneni sisar Evrope, a nekada je slobodno lutao i balkanskim šumama", naveli su tada iz nacionalnog parka.

U Nacionalnom parku je do sada obitavalo šest bizona.

Poslednja dva stigli su na Frušku goru u junu prošle godine iz Češke. Mužjak je nazvan Tajfun, a ženka Tatrenka.

Oni su, uz još četiri ženke, bili prinove, nakon smrti jedinog muškog bizona Đuke 2023. godine.

Bizon Đuka uginuo je sredinom oktobra 2023. godine, a na Frušku goru stigao je marta 2022. godine, zajedno sa četiri ženke.

Ime su mu dali građani u okviru ankete koju je Javno preduzeće Nacionalni park "Fruška gora" sprovelo preko društvenih mreža i medija.

Kako su ranije naveli iz Nacionalnog parka Fruška gora, pre jednog veka u Evropi je bilo samo pedesetak jedinki evropskog bizona.

Od 2023. godine stručnjaci procenjuju da će ih na istom prostoru biti više od 10.000.

Kako je objavio novosadski informativni portal 021, tender za izgradnju Vizitorskog centra za posmatranje evropskog jelena i evropskih bizona, koji je trebalo da se nalazi u Nacionalnom parku Fruška gora je obustavljen, a on je podrazumevao i sanaciju i izradu sigurnosne ograde.

(Beta, 10.09.2025)

