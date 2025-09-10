Odbegli bizon vraćen u ograđeni deo Nacionalnog parka Fruška gora

Novi magazin pre 46 minuta  |  Beta
Odbegli bizon vraćen u ograđeni deo Nacionalnog parka Fruška gora

Bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio pobegao iz ograđenog prostora u Nacionalnom parku Fruška gora, uspešno je vraćen i sada je bezbedno u svom ograđenom delu, saopštio je danas taj nacionalni park.

"Tokom celog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate – i uspeli smo", naveli su iz nacionalnog parka. Jedan od bizona na Fruškoj gori izašao je iz ograđenog prostora i čuvari danima nisu mogli da ga vrate kući. Nacionalni park Fruška gora bio je apelovao na građane da ne prilaze životinji ukoliko je sretnu, jer je to snažna i divlja životinja. Krajem jula na Fruškoj gori je rođena beba evropskog
