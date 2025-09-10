Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Reditelja Mihaila Vukobratovića umro je u 73. godini života, a danas će biti kremiran na Novom groblju u Beogradu.

Prijatelji, rodbina i kolege, Mihaila Vukobratovića, došli su na Novo groblje kako bi dragom reditelju odali poslednju počast. Među prvima su došli: glumica Svetlana Ceca Bojković, Vladan i Kristina Savić, Rade Marjanović, Milan Gromilić... Vukobratović je 28. juna ove godine doživeo nesreću na snimanju serije, kada je pao i zadobio teške povrede glave i kičme. Od tada je bio hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u KBC Zemun, gde je danas, 7. septembra,