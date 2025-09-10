(Video) Komemoracija mihailu vukobratoviću: Buket belih kala za reditelja: Kolege slomljene zbog gubitka

Blic pre 13 minuta
(Video) Komemoracija mihailu vukobratoviću: Buket belih kala za reditelja: Kolege slomljene zbog gubitka

Komemoracija povodom smrti reditelja Mihaila Vukobratovića u toku je na Velikoj sceni Pozorišta na Terazijama.

Mihailo Vukobratović preminuo je u bolnici u Zemunu, nakon što je bio hitno hospitalizovan, a iza sebe je ostavio bogat stvaralački opus. Radio je na omiljenim domaćim serijama koje su svi gledali. Na komemoraciju su među prvima stigli bivši direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, potom i glumac Rade Marjanović, zatim i Iva Štljić, Stevan Piale, Jug Radivojević, Mina Lazarević, Žarko Stepanov, Jelena Gavrilović i drugi. Na sceni je izložena crno-bela
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Blic pre 1 sat
Ženu pokojnog reditelja mnogi nisu prepoznali na groblju: Zna je cela Srbija, Vukobratović je voleo do smrti

Ženu pokojnog reditelja mnogi nisu prepoznali na groblju: Zna je cela Srbija, Vukobratović je voleo do smrti

Mondo pre 1 sat
Suprugu reditelja niko nije prepoznao na groblju Mihailo Vukobradović je do smrti bio sa koleginicom koju poznaje cela Srbija

Suprugu reditelja niko nije prepoznao na groblju Mihailo Vukobradović je do smrti bio sa koleginicom koju poznaje cela Srbija

Alo pre 4 sati
Biće mu ispunjena poslednja želja Porodica slomljena od bola ispratila Mihaila Vukobratovića na večni počinak

Biće mu ispunjena poslednja želja Porodica slomljena od bola ispratila Mihaila Vukobratovića na večni počinak

Alo pre 5 sati
Ispraćen Mihailo Vukobratović: "Ja ništa nisam napisala..." Glumica se rasplakala na komemoraciji FOTO

Ispraćen Mihailo Vukobratović: "Ja ništa nisam napisala..." Glumica se rasplakala na komemoraciji FOTO

B92 pre 5 sati
Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Porodica se oprostila, biće mu ispunjena poslednja želja

Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Porodica se oprostila, biće mu ispunjena poslednja želja

Telegraf pre 5 sati
Sahranjen reditelj mihailo Vukobratović: Tuga na licima glumaca: "Pored tebe smo se osećali ušuškano i ugodno"

Sahranjen reditelj mihailo Vukobratović: Tuga na licima glumaca: "Pored tebe smo se osećali ušuškano i ugodno"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorištePozorište na TerazijamaRade MarjanovićRadoslav ZelenovićKinotekaZemun

Zabava, najnovije vesti »

Patike, mokra kosa i helanke: Srpska glumica u 63. godini ima liniju poput modela - izgleda 25 godina mlađe i snima se u…

Patike, mokra kosa i helanke: Srpska glumica u 63. godini ima liniju poput modela - izgleda 25 godina mlađe i snima se u opuštenom izdanju (foto)

Blic pre 19 minuta
"Nakon njene smrti sve je nasledila majka, a posle godinu dana umrla je i ona": Posetili smo vilu Božen Žumbor, pustoš na…

"Nakon njene smrti sve je nasledila majka, a posle godinu dana umrla je i ona": Posetili smo vilu Božen Žumbor, pustoš na Avali, a evo šta se desilo sa imovinom (video)

Blic pre 44 minuta
(Video) "palo mi je lice, nisam osećao ruku, pričao sam kao pijan": Žika Jakšić prvi put o simptomima bolesti i borbi za…

(Video) "palo mi je lice, nisam osećao ruku, pričao sam kao pijan": Žika Jakšić prvi put o simptomima bolesti i borbi za zdravlje: Sve se odigralo u tri ujutru, nije bio svestan

Blic pre 48 minuta
Voditeljka (53) zaprošena prstenom od 15.000 evra, udala u Monte Karlu, pa ostala udovica: Zbog svekra prolazi kroz pakao

Voditeljka (53) zaprošena prstenom od 15.000 evra, udala u Monte Karlu, pa ostala udovica: Zbog svekra prolazi kroz pakao

Blic pre 48 minuta
Nikola Rokvić gola voda u teretani: Objavio sliku nakon treninga, mišići u prvom planu: A ovako je uspeo da skine višak…

Nikola Rokvić gola voda u teretani: Objavio sliku nakon treninga, mišići u prvom planu: A ovako je uspeo da skine višak kilograma

Blic pre 14 minuta