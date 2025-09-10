(Video) Komemoracija mihailu vukobratoviću: Buket belih kala za reditelja: Kolege slomljene zbog gubitka

Komemoracija povodom smrti reditelja Mihaila Vukobratovića u toku je na Velikoj sceni Pozorišta na Terazijama.

Mihailo Vukobratović preminuo je u bolnici u Zemunu, nakon što je bio hitno hospitalizovan, a iza sebe je ostavio bogat stvaralački opus. Radio je na omiljenim domaćim serijama koje su svi gledali. Na komemoraciju su među prvima stigli bivši direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, potom i glumac Rade Marjanović, zatim i Iva Štljić, Stevan Piale, Jug Radivojević, Mina Lazarević, Žarko Stepanov, Jelena Gavrilović i drugi. Na sceni je izložena crno-bela