Ženu pokojnog reditelja mnogi nisu prepoznali na groblju: Zna je cela Srbija, Vukobratović je voleo do smrti

Reditelj Mihailo Vukobradović preminuo je u 73. godini života, a danas je u Beogradu ispraćen na večni počinak u prisustvu porodice, prijatelja i kolega sa javne scene.

Njegovo ime zauvek je upisano u istoriju srpske kinematografije, jer da nije bilo ovog talentovanog umetnika, publika nikada ne bi gledala kultne serije i filmove poput "Bolji život", "Policajac s Petlovog brda", ili popularnu komediju "Nije lako s muškarcima". To je samo deo bogatog stvaralačkog opusa koji je ostavio iza sebe. Na groblje je među prvima stigla njegova supruga, poznata montažerka Ljiljana Lana Vukobratović, koju mnogi u prvi mah nisu prepoznali.