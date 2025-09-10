"Tramp je loše zbog izraelskog napada": Oglasila se Bela kuća nakon haosa u Dohi: "Predsednik SAD radi aktivno na postizanju mira"

Eksplozije u katarskoj prestonici Dohi posledica su izraelskog napada koji je bio usmeren na visoke zvaničnike Hamasa. Iako se situacija smirila posle nekoliko sati, reakcije iz celog sveta ne prestaju da stižu. Povodom ovog napada oglasila se i Bela kuća.

Na brifingu u Beloj kući potparolka Kerolajn Livit izjavila je da izraelski napad na Dohu “ne doprinosi izraelskim ni američkim ciljevima”, ali je dodala da predsjdnik Donald Tramp smatra kako je eliminacija Hamasa “vredan cilj”. Livit je naglasila da je Katar “blizak saveznik” Sjedinjenih Država i da se Tramp “oseća vrlo loše" zbog lokacije napada. Dodala je da predsednik “aktivno i odlučno” radi na postizanju mira. Prema njenim rečima, Tramp je nakon napada