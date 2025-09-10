Bela kuća: Trampu veoma neprijatno zbog izraelskog napada na Katar

Izraelski napad na zvaničnike palestinskog pokreta Hamas u Dohi predstavlja „veliku neprijatnost“ za američkog predsednika Donalda Trampa, saopštila je večeras Bela kuća i dodala da je upozorila katarskog saveznik o napadu. „Jednostrano bombardovanje Katara, suverene nacije i bliskog saveznika SAD koji vredno, hrabro i rizikuje da pregovara o miru, ne unapređuje ciljeve Izraela ili Amerike“, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Karolajn Livit. Prema njenim