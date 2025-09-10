Koji su zaključci diskusije u EP o Srbiji i koje su njihove posledice?

Nakon održane panel diskusije u Evropskom parlamentu (EP) koja se ticala stanja demokratije u Srbiji, zaključci do kojih su došli srpski opozicionari i evroposlanici sumirani su u šest tačaka.

Kako ističu naši sagovornici, predlozi do kojih se došlo variraju od lako do teško izvodljivih, ali bi neki od njih mogli da imaju znatne posledice po stanje u zemlji. Predstavnici srpske opozicije iz Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Stranke slobode i pravde, Srbija centra i Narodnog pokreta Srbije učestvovali su 9. septmbra na panel diskusiji u Evropskom parlamentu koju su organizovale evropske stranke Zelenih, Socijalista i demokrata i Obnovimo