N1 Direktno: Stav Evropske unije prema režimu Aleksandra Vučića

N1 Info pre 46 minuta  |  N1 Beograd
Večeras u emisiji N1 Direktno o danu posle rasprave o Srbiji u Evropskom parlamentu.

Da li je stav Evropske unije o režimu Aleksandra Vučića jasniji posle onoga što je rekla komesarka za proširenje Marte Kos ili onoga što nije rekla predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen? Iz Strazbura izveštava Dušan Mlađenović, a gosti Danice Vučenić biće poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Irena Joveva, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina Bodo Veber i direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Igor Bandović.
