Furlas: Vizija koju je predstavila Fon der Lajen znači jasan evropski put za Srbiju

STRAZBUR - Predsedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Lukas Furlas izjavio je danas da vizija predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen koja je u obraćanju u Evropskom parlamentu rekla da je "veća i jača Unija garancija bezbednosti za sve", znači i jasan evropski put za Srbiju.

Komentarišući govor Fon der Lajen u kojem je ona istakla značaj proširenja Evropske unije, Furlas je za Tanjug naglasio da Srbija nije samo geografski u srcu Evrope, već je i istorijski i strateški neophodna za ujedinjen i miran kontinent. "Vreme je da se ubrza proces, ispune obaveze i da članstvo Srbije postane konkretna realnost za sledeću fazu ponovnog ujedinjenja Evrope", rekao je Furlas. On je poručio da Evropa ne može biti celovita i nezavisna bez potpuno