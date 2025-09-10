Patrioti i Levica traže novo glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Patrioti i Levica traže novo glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Poslaničke grupe Patrioti i Levica u Evropskom parlamenti podneće večeras u ponoć dva odvojena zahteva da se ponovo glasa o nepoverenju predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, što bi značilo da bi najranije u oktobru moglo da se glasa o opstanku Komisije.

Potezi krajnje desnice i krajnje levice, samo nekoliko sati pošto je Fon der Lajen održaala govor o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu, uslediće samo dva meseca pošto su Evropska komisija i njena šefica dobili podršku poslanika na julskom glasanju o nepoverenju, prenosi Politiko. Fon der Lajen i Komisija bili bi prisiljeni da podnesu ostavku ako bi bilo koji od dva predloga bio usvojen, iako je to malo verovatno, jer imaju podršku većine poslanika. U
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Fon der Lajen u govoru zaobišla Srbiju: Evroposlanici insistiraju na promeni odnosa prema Vučićevom režimu

Fon der Lajen u govoru zaobišla Srbiju: Evroposlanici insistiraju na promeni odnosa prema Vučićevom režimu

N1 Info pre 44 minuta
Evroposlanica Moreti: Šteta što Fon der Lajen nije pomenula Srbiju, ona nam je veoma važna

Evroposlanica Moreti: Šteta što Fon der Lajen nije pomenula Srbiju, ona nam je veoma važna

N1 Info pre 14 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Stav Evropske unije prema režimu Aleksandra Vučića

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Stav Evropske unije prema režimu Aleksandra Vučića

N1 Info pre 14 minuta
Novi zahtevi za glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Novi zahtevi za glasanje o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Vreme pre 24 minuta
Furlas: Vizija koju je predstavila Fon der Lajen znači jasan evropski put za Srbiju

Furlas: Vizija koju je predstavila Fon der Lajen znači jasan evropski put za Srbiju

RTV pre 1 sat
Krajnja desnica i levica podnose nove zahteve da se glasa o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Krajnja desnica i levica podnose nove zahteve da se glasa o nepoverenju Ursuli fon der Lajen

Radio 021 pre 1 sat
Orban: "Šteta što Ursula fon der Lajen mora da brine, lista mana EU svima je poznata"

Orban: "Šteta što Ursula fon der Lajen mora da brine, lista mana EU svima je poznata"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Trajković iz Srpskog nacionalnog veća na Kosovu tužio Anu Brnabić

Trajković iz Srpskog nacionalnog veća na Kosovu tužio Anu Brnabić

Danas pre 19 minuta
Brnabić ipak ide u Brisel, organizuje svoj panel

Brnabić ipak ide u Brisel, organizuje svoj panel

Danas pre 1 sat
Bošković: Nije vreme za paradu, nemamo šta da slavimo

Bošković: Nije vreme za paradu, nemamo šta da slavimo

Danas pre 54 minuta
Srbija i Vučić nisu zaslužili mesto u govoru o stanju Unije: “Na Istoku ništa novo, na Zapadu stare priče”

Srbija i Vučić nisu zaslužili mesto u govoru o stanju Unije: “Na Istoku ništa novo, na Zapadu stare priče”

Danas pre 2 sata
Evroposlanica Moreti: Šteta što Fon der Lajen nije pomenula Srbiju, ona nam je veoma važna

Evroposlanica Moreti: Šteta što Fon der Lajen nije pomenula Srbiju, ona nam je veoma važna

N1 Info pre 14 minuta