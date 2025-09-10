Marta Kos u EP: Vučićev odlazak u Moskvu i Peking i napad na evroposlanike nisu ono što očekujemo

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Evropskom parlamentu (EP) u Strazburu da prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vojnim paradama u Moskvi i Pekingu i njegov verbalni napad na evroposlanike grupe Zeleni, koje je nazvao „evropskim ološem“, nisu ono što bi se očekivalo od zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Na plenarnoj sednici EP u Strazburu, na početku rasprave o situaciji u Srbiji, Kos je rekla da je