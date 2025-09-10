Nebo sprema iznenađenje Posle oblačnog, ali toplog dana, dolaze oluje i grmljavina

Danas će u Srbiji da bude promenljivo oblačno i toplo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se mestimična kiša, pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura biće od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme. Kasno posle podne, uveče i tokom noći očekuje se povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, posle podne i uveče u