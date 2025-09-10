Krvavi protesti i ostavka premijera: Kuda ide Nepal?

Nepal bi mogao da se suoči s dugotrajnim političkim i ustavnim haosom ukoliko se ne postigne dogovor o formiranju vlade nacionalnog jedinstva.

Nepalski premijer Kadga Prasad Oli podneo je ostavku u utorak nakon nasilnih antivladinih protesta, gurajući tako tu siromašnu himalajsku naciju u nova politička previranja. „S obzirom na nepovoljnu situaciju u zemlji, podneo sam ostavku kako bih pomogao i olakšao rešavanje političkih problema u skladu s ustavom“, naveo je Oli u pismu upućenom predsedniku Ramu Čandri Paudelu. Ostavka je usledila nakon što su demonstranti zapalili kuće nekih od najviših političkih