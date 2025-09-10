Bajern dovodi sve što je slobodno i kvalitetno: Mega pogodak sa srpskim veteranom! Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To nije samo sportska, već i porodična odluka!“

Hot sport pre 48 minuta
Bajern dovodi sve što je slobodno i kvalitetno: Mega pogodak sa srpskim veteranom! Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To…

Dostaviće Jović šta je neophodno to je činjenica! KK Bajern dobio je veliko pojačanje jer se u Minhen vraća srpski reprezentativac Stefan Jović.

Iskusni plejmejker pridružiće se ekipi trenera Gordona Herberta na pripremama krajem nedelje, nakon što je klub ostao bez povređenog Rokasa Jokubaitisa. Jović je već nosio dres Bajerna od 2017. do 2019. godine i tada osvojio dva uzastopna šampionska naslova i duplu krunu. Posle toga nastupao je za Himki i Panatinaikos, a poslednje dve sezone igrao u Valensiji. U Evroligi ima 154 utakmice uz prosek od 6,3 poena i 4,2 asistencije. Stefan Jovic kehrt zu uns zurück!
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Strogo kažnjavanje zbog napada na arbitre: Funkcioneri pod ozbiljnim sankcijama! Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To nije…

Strogo kažnjavanje zbog napada na arbitre: Funkcioneri pod ozbiljnim sankcijama! Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To nije samo sportska, već i porodična odluka!“

Hot sport pre 48 minuta
Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To nije samo sportska, već i porodična odluka!“ nastavljaju da žive svoje snove: Finska…

Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To nije samo sportska, već i porodična odluka!“ nastavljaju da žive svoje snove: Finska u polufinalu!

Hot sport pre 54 minuta
Jović otkrio zbog čega je izabrao Bajern

Jović otkrio zbog čega je izabrao Bajern

B92 pre 1 sat
Zvanično: Srpski plejmejker ponovo u Evroligi, evo za koga će igrati i zbog čega

Zvanično: Srpski plejmejker ponovo u Evroligi, evo za koga će igrati i zbog čega

Nova pre 2 sata
Jović otkrio šta je presudilo da se vrati u Bajern

Jović otkrio šta je presudilo da se vrati u Bajern

Sport klub pre 2 sata
Stefan Jović novi košarkaš Bajerna iz Minhena

Stefan Jović novi košarkaš Bajerna iz Minhena

RTV pre 3 sata
Stefan Jović se vratio u Bajern da zameni Jokubajtisa

Stefan Jović se vratio u Bajern da zameni Jokubajtisa

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAValensijaPanatinaikosEvroligaMinhenBajernFinskaStefan JovićUNS

Sport, najnovije vesti »

NBA menja pravila, ovo bi moglo da utiče na Nikolu Jokića

NBA menja pravila, ovo bi moglo da utiče na Nikolu Jokića

Danas pre 4 minuta
Etore Mesina: Gudurić se sa Evropskog prvenstva vratio sa povredom

Etore Mesina: Gudurić se sa Evropskog prvenstva vratio sa povredom

Danas pre 29 minuta
Novi veliki problemi za reprezentaciju Srbije posle blamaže protiv Engleske

Novi veliki problemi za reprezentaciju Srbije posle blamaže protiv Engleske

Danas pre 1 sat
Promenjen termin meča Spartak – Partizan

Promenjen termin meča Spartak – Partizan

Danas pre 1 sat
Finska izbacila poslednjeg Srbina na Evrobasketu i ušla u borbu za medalje

Finska izbacila poslednjeg Srbina na Evrobasketu i ušla u borbu za medalje

RTS pre 14 minuta