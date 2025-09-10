Bajern dovodi sve što je slobodno i kvalitetno: Mega pogodak sa srpskim veteranom! Stefan Jović ne skriva zadovoljstvo: „To nije samo sportska, već i porodična odluka!“

Dostaviće Jović šta je neophodno to je činjenica! KK Bajern dobio je veliko pojačanje jer se u Minhen vraća srpski reprezentativac Stefan Jović.

Iskusni plejmejker pridružiće se ekipi trenera Gordona Herberta na pripremama krajem nedelje, nakon što je klub ostao bez povređenog Rokasa Jokubaitisa. Jović je već nosio dres Bajerna od 2017. do 2019. godine i tada osvojio dva uzastopna šampionska naslova i duplu krunu. Posle toga nastupao je za Himki i Panatinaikos, a poslednje dve sezone igrao u Valensiji. U Evroligi ima 154 utakmice uz prosek od 6,3 poena i 4,2 asistencije. Stefan Jovic kehrt zu uns zurück!