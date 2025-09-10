Čović otkrio šta mu je Pešić rekao nakon debakla na eurobasketu! Evo kakvu je poruku selektor imao za predsednika KSS

Kurir pre 1 sat
Čović otkrio šta mu je Pešić rekao nakon debakla na eurobasketu! Evo kakvu je poruku selektor imao za predsednika KSS

Orlovi su doživeli šokantan kraj Eurobasketa već u osmini finala, a Čović je odlučio da priča o velikim problemima sa kojima se suočila reprezentacija tokom boravka u Rigi. "Moj cilj je da zaštitim i selektora i reprezentativce.

Ko će biti selektor, videćemo. Sam Pešić je rekao da je bilo dosta, prošle godine, pa smo ga ubedili. Sada je rekao isto, tražite i radite na treneru", rekao je Čović. Prema njegovim rečima može da se zaključi da postoje dobre šanse da Srbija uskoro ostane bez selektora. "On ima ugovor do 30. septembra 2025. godine. Šta ako ne nađemo selektora? Koji profil selektora bi odgovarao? Ima skromnih novinara koji znaju. Dosta prodavanja magle. Nijedan razgovor nije
