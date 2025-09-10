Radar: Vlast ukida Udarnu grupu MUP-a koja je radila na padu nadstrešnice

Moj Novi Sad pre 39 minuta
Radar: Vlast ukida Udarnu grupu MUP-a koja je radila na padu nadstrešnice

Direktor policije Dragan Vasiljević je 4. septembra pismeno obavestio Tužilaštvo za organizovani kriminal da povlači saglasnost za 17 pripadnika policije, članova Udarne grupe za ispitivanje tokova novca povezanih sa padom nadstrešnice, uz obrazloženje da je navodno usvojena nova sistematizacija radnih mesta, saznaje Radar u MUP-u.

Tim činom dovodi se u pitanje i sam opstanak Udarne grupe za pad nadstrešice, kao i dalji tok istrage. Indikativno je da postoje još četiri udarne grupe u Tužilaštvu za organizovani kriminal, u kojima su takođe policajci, ali novom sistematizacijom direktor policije nije doveo u pitanje njihovo članstvo u tim grupama. Istog tog 4. septembra, na sednici Vlade Srbije razrešena je dužnosti Nada Novosel, pomoćnica direktora Poreske uprave i glavni inspektor Poreske
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Jugmedia pre 34 minuta
Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Beta pre 1 sat
Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Radio sto plus pre 1 sat
Vlast ukinula udarnu grupu MUP-a zaduženu za ispitivanje toka novca u slučaju pada nadstrešnice

Vlast ukinula udarnu grupu MUP-a zaduženu za ispitivanje toka novca u slučaju pada nadstrešnice

Radio 021 pre 2 sata
Radar: Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Radar: Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Novi magazin pre 2 sata
Radar: Vlast ukida Udarnu grupu MUP-a koja je radila na padu nadstrešnice

Radar: Vlast ukida Udarnu grupu MUP-a koja je radila na padu nadstrešnice

Danas pre 2 sata
Vlast ukida Udarnu grupu

Vlast ukida Udarnu grupu

Radar pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Poreska upravaVlada SrbijeOrganizovani kriminalTužilaštvoMUP

Društvo, najnovije vesti »

I nakon zahteva NUNS i ANEM oprema studentskoj redakciji Blokada INFO još uvek nije vraćena

I nakon zahteva NUNS i ANEM oprema studentskoj redakciji Blokada INFO još uvek nije vraćena

Mašina pre 9 minuta
Mačak lutalica - dva puta prešao po 50 kilometara da bi stigao do omiljene kafane

Mačak lutalica - dva puta prešao po 50 kilometara da bi stigao do omiljene kafane

N1 Info pre 24 minuta
Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

RTV pre 29 minuta
Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Beta pre 40 minuta
Desetine hiljada ljudi i dalje na listi čekanja za operacije, uprkos obećanju da će biti ukinute do kraja 2025.

Desetine hiljada ljudi i dalje na listi čekanja za operacije, uprkos obećanju da će biti ukinute do kraja 2025.

Nedeljnik pre 30 minuta