(FOTO) Policijski čas na ulicama glavnog grada Nepala, vojska patrolira ulicama nakon nereda

N1 Info pre 11 minuta  |  Beta/AFP
(FOTO) Policijski čas na ulicama glavnog grada Nepala, vojska patrolira ulicama nakon nereda

Nepalska vojska patrolirala je jutros ulicama glavnog grada Katmandua, posle nasilnih nereda obeleženih ostavkom premijera zemlje K.P.

Šarme Olija, prenosi agencija Frans pres. Policija je u ponedeljak brutalno suzbijala demonstracije organizovane protiv odluke vlade da blokira društvene mreže i protiv korupcije elita, kada je poginulo najmanje 19 ljudi, a stotine su povređene. Iako je vlada povukla odluku i vratila platforme Fejsbuk, Iks ili Jutjub, obećala istragu o policijskom nasilju i premijer Oli podneo ostavku, grupe mladih demonstranata juče su napale javne zgrade i rezidencije zvaničnika.
