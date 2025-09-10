Predsednica školskog odbora poslala poruku "pogrešnom Nenadu" i predložila da zbog pobunjenih roditelja zovu policiju

N1 Info pre 31 minuta  |  N1 Beograd
Predsednica školskog odbora poslala poruku "pogrešnom Nenadu" i predložila da zbog pobunjenih roditelja zovu policiju

Kako se navodi na mrežama, predsednica školskog odbora “Pavle Savić” poslala je poruku pogrešnom Nenadu Tasiću i, tvrdi on, preporučila da se zbog roditelja koji su se danas bunili u toj školi pozove polcija.

Misleći da piše v.d. direktora Nenadu Tasiću, a ne jednom od roditelja, polslala je poruku u kojoj je (tvrdi "pogrešan" Tasić) navela: "Treba, brate, policiju da stavite da ne mogu odrasli da ulaze u školu. Da direktor napiše da je zabranjen ulazak u školu osim zaposlenih i dece. I da odmah napiše akt o razrešenju pomoćnika, i da zabrani ulaz bivšem direktoru, koji tu nije ni zaposlen". Tasić kaže da je pitao, praveći se da je drugi Nenad Tasić, šta je ovo, na šta
