Rastu tenzije u školi u Mirijevu: Novom direktoru iz SNS stigle instrukcije da dovede policiju u školu i zabrani ulazak odraslima

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Rastu tenzije u školi u Mirijevu: Novom direktoru iz SNS stigle instrukcije da dovede policiju u školu i zabrani ulazak…
Roditelji učenika Osnovne škole "Pavle Savić", koji su usprotivili odluci ministarstva da v.d. direktora te škole bude naprednjak iz Bujanovca Nenad Tasić, okupili su se večeras ispred ove vaspitno-obrazovne ustanove u beogradskom naselju Mirijevo, čekajući sastanak Školskog odbora, ali su se nakon nekih sat vremena razišli jer do tog sastanka, prema njihovih informacija, nije došlo. Dodatne tenzije u već danima napetu situaciju u ovoj školi unela je i činjenica da
