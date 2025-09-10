Protest roditelja zbog novog direktora škole "Pavle Savić" – Ministarstvo osudilo "upad u školu i nasilničko ponašanje"

Ispred Osnovne škole "Pavle Savić" u Beogradu okupila se grupa roditelja, u vreme kada je trebalo da počne sednica Nastavničkog veća na kojoj je novi v. d. direktora Nenad Tasić trebalo da se prvi put zvanično obrati zaposlenima. U jednom trenutku roditelji su ušli u školu, negodujući zbog ove odluke, i novopostavljeni direktor je, u pratnji policije, napustio zgradu. Ministarstvo prosvete najoštrije je osudilo "upad u školu i nasilničko ponašanje dela roditelja".

