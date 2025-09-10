Visoke koncentracije polena ambrozije u Beogradu i Srbiji izazivaju zdravstvene probleme

Naslovi.ai pre 1 sat

Najveće zabeležene koncentracije ambrozije u Beogradu od početka merenja, simptomi alergija i apel za rešavanje problema

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracija polena ambrozije u Beogradu dostigla je rekordnih 992 zrna po metru kubnom vazduha, što je znatno iznad dozvoljenih granica. Ovaj nivo je najviši od početka monitoringa. RTV Danas Jugmedia

Alergijski simptomi povezani sa ambrozijom uključuju kijanje, curenje nosa, suzenje očiju, otežano disanje, glavobolju i umor, a kod nekih pacijenata mogu dovesti do ozbiljnih napada astme. Više od milion i po građana u Srbiji godišnje trpi ove tegobe. Danas N1 Info Nova

Osim ambrozije, u vazduhu su prisutni i poleni drugih korovskih biljaka poput pelina, štira, bokvice, konoplje i koprive, što dodatno pogoršava stanje alergičara. Pokret Kreni-Promeni je pokrenuo peticiju za rešavanje ovog problema. Jug press Ozon Nova