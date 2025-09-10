Da li građani mogu da tuže lokalne samouprave i gradove zbog ambrozije?

Svake godine u ovo doba u Srbiji oni koji su alergični na polen ambrozije prolaze kroz pravi pakao.

Kijanje, curenje nosa, suzenje očiju, otežano disanje, pojava osipa, glavobolja, umor…samo su neki od simptoma onih koji su alergični na ovu biljku. Prema nekim istraživanjima, više od milion i po građana svake godine trpi ove simptome koji idu od blažih pa do ozbiljnih napada astme i gušenja. U sezoni cvetanja, krajem jula, tokom avgusta i septembra, koncentracija polena ambrozije u vazduhu bude i više od deset puta veća od dozvoljenih granica, što Srbiju svrstava