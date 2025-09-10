Da li građani mogu da tuže lokalne samouprave i gradove zbog ambrozije?

Nova pre 5 sati  |  Autor: Danas
Da li građani mogu da tuže lokalne samouprave i gradove zbog ambrozije?

Svake godine u ovo doba u Srbiji oni koji su alergični na polen ambrozije prolaze kroz pravi pakao.

Kijanje, curenje nosa, suzenje očiju, otežano disanje, pojava osipa, glavobolja, umor, samo su neki od simptoma onih koji su alergični na ovu biljku. Ove godine je zabaležena najveća koncentrancija u Beogradu otkad postoji merenje – čak 30 puta veća od dozvoljene. Pokret Kreni-Promeni je pokrenuo peticiju kako bi se, prema njihovim rečima, izvršio pritisak na nadležne da ovaj problem reše. Prema nekim istraživanjima, više od milion i po građana svake godine trpi
