Ruski dronovi u poljskom prostoru: Tenzije rastu, aktiviran član 4 NATO saveza, EU upozorava da Moskva eskalira rat

Ruski dronovi ušli su u poljski vazdušni prostor na putu prema Ukrajini, a poljsko ratno vazduhoplovstvo upotrebilo je oružje protiv tih bespilotnih letelica, rekao je danas poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš.

Poljska vojska je saopštila da ulazak dronova u vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na Ukrajinu predstavlja ''čin agresije“ koji je ugrozio bezbednost javnosti i koji je zahtevao obaranje objekata, prenosi Rojters. "Ovo je čin agresije koji je predstavljao stvarnu pretnju po bezbednost naših građana", saopštila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga na mreži Iks, dok je takođe uvela skraćeno vreme za javljanje na dužnost za vojnike zbog kršenja