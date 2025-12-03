Ukrajina gori, a Putin se smeška na sastanku sa Trampovim ljudima imao zašto da bude zadovoljan: Uzeo Pokrovsk, zapretio Evropi, a bez ove 3 stvari neće ni da čuje za mir

Rusija je zapretila Evropi uz najavu preduzimanja radikalnih mera vezanih za Ukrajinu Sugerisao je da rat u Ukrajini nije “punih razmera” i da Rusija deluje na “hirurški” način, koji se ne bi ponovio u direktnom sukobu sa evropskim silama Petosatni sastanak Vladimira Putina sa visokom američkom delegacijom u Moskvi o okončanju rata u Ukrajini protekao je u osmesima, srdačnim rukovanjima i dobrom raspoloženju, a ruski predsednik imao je mnogo razloga za to. Ne samo