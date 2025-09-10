Srbija na radaru Evrope: “EU još nije povezala uzrok sa posledicom”

NIN pre 1 sat  |  Boban Karović
Srbija na radaru Evrope: “EU još nije povezala uzrok sa posledicom”

Iako predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u svom današnjem govoru o EU nije spomenula Srbiju, već se samo ukratko dotakla Zapadnog Balkana u celini, činjenica je da je naša država ovih dana pod lupom evropske javnosti.

Najpre je evropska komesarka za proširenje Marta Kos konstatovala da „u Beogradu imamo problem“, potom se o stanju u Srbiji debatovalo i tokom posete opozicionih političara iz Beograda Evropskom parlamentu (EP), gde je u utorak održana i sednica o situaciji u našoj zemlji, na kojoj su se čule oštre ocene i zamerke na račun srpskog režima. Treba svemu dodati i to da je predsednik Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber rekao da će budućnost SNS u toj najvećoj
N1 Direktno: Stav Evropske unije prema režimu Aleksandra Vučića

N1 Info pre 1 sat

N1 Info pre 1 sat
Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Danas pre 1 sat

Danas pre 1 sat
Picula o Srbiji: Nadam se skoroj promeni odnosa EK prema srpskim vlastima

Novi magazin pre 1 sat

Novi magazin pre 1 sat
Patriote za Evropu i Levica u EP podnose u ponoć zahtev za smenu Ursule fon der Lajen

Politika pre 51 minuta

Politika pre 51 minuta
Goci: Fon der Lajen se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali njen govor nije povoljan za građane Srbije

N1 Info pre 2 sata

N1 Info pre 2 sata
Goci: Predsednica EK se ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Beta pre 2 sata

Beta pre 2 sata
„Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda"

Nova pre 2 sata

Nova pre 2 sata
N1 Info pre 11 minuta
RTV pre 16 minuta
RTV pre 21 minuta
Beta pre 11 minuta
Nova pre 11 minuta