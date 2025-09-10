Tramp: Šta se to dešava da Rusija krši vazdušni prostor Poljske dronovima?

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp reagovao je danas na saopštenje poljskih vlasti da su oborile nekoliko ruskih dronova pitanjem "Šta se to dešava".

"Šta se to dešava da Rusija krši vazdušni prostor Poljske dronovima? Kreće opet", napisao je Tramp na platformi Truth social. Rano jutros, Varšava je uz podršku NATO saveznika oborila dronove nakon što je tokom noći detektovala 19 objekata koji su ušli na njenu teritoriju. Portparol ruskog predsedništva Dmitrij Peskov izjavio je da rukovodstvo EU i NATO-a svakodnevno optužuje Rusiju za provokacije, najčešće i ne pokušavajući da pruži bilo kakve argumente, dok je