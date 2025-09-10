Vremepolov: Amerikanci sa broda u Jadranu počeli da gađaju srpske vojne i civilne ciljeve u okolini Banjaluke

BEOGRAD - Na današnji dan 1995. godine Amerikanci su sa broda "Normandija" u Jadranskom moru počeli da gađaju srpske vojne i civilne ciljeve u okolini Banja Luke krstarećim raketama "tomahavk", što je uz masovna bombardovanja iz aviona radioaktivnom municijom i artiljerijske udare NATO Snaga za brzo reagovanje, odlučujuće doprinelo preokretu u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini u korist muslimana i Hrvata.

Danas je sreda, 10. septembar, 254. dan 2024. godine. 1526 - Turska vojska pod sultanom Sulejmanom II zauzela je posle pobede nad Mađarima u Mohačkoj bici, Budim koji je postao središte Budimskog pašaluka, turske provincije tokom narednih 150 godina, sve do pobeda Eugena Savojskog nad Turcima, krajem 17. veka. 1721 - Švedska i Rusija su mirom u Ništadu u Finskoj okončale Veliki severni rat, započet 1700, u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio