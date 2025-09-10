Na današnji dan, 10. septembar

Danas je sreda, 10. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1526 - Turski sultan Sulejman II Veličanstveni, posle pobede nad Mađarima na Mohačkom polju, zauzeo je Budim koji je postao sedište Budimskog pašaluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina. 1721 - Švedska i Rusija su mirom u Nistadu u Finskoj okončale Veliki severni rat, započet 1700, u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Švedjane i dobio izlaz na Baltičko more. Rusiji je pripala teritorija od Finskog do Riškog zaliva i gradovi Riga, Revel i