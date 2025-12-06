U jedinom ženskom zatvoru u Požarevcu i jedna porodilja i tri trudnice

POŽAREVAC - U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji trenutno se na izdržavanju kazne zatvora nalazi 338 osuđenica, od kojih je jedna porodilja, a tri trudnice.

Trudnice i majke sa decom borave u posebnim prostorijama, odvojenim od ostalih osuđenica, dok trudnice porađaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, najčešće u Gradskoj bolnici u Požarevcu, naveli su za Tanjug iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Pored toga, u izvodu iz matične knjige rođenih nema podataka da je dete rođeno za vreme izdržavanja kazne majke, a izmenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija iz 2014. godine, deca umesto godinu dana, kako je to