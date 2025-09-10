EU osudila izraelski napad na Katar

SEEbiz pre 16 minuta
EU osudila izraelski napad na Katar

BRUXELLES - Izraelski zračni napad na čelnike Hamasa u Dohi predstavlja kršenje međunarodnog prava i katarskog teritorijalnog integriteta, priopćila je Europska unija kasno u utorak, upozorivši na rizike od daljnje eskalacije nasilja u regiji.

"Izražavamo punu solidarnost s vlastima i narodom Katra, strateškog partnera Europske unije", rekao je glasnogovornik šefice za vanjsku politiku Europske unije Kaje Kallas na X-u. "Bilo kakva eskalacija rata u Gazi mora se izbjeći - nije ni u čijem interesu. Nastavit ćemo podržavati sva nastojanja koja vode prema primirju u Gazi." Katar, koji je djelovao kao posrednik uz Egipat u pregovorima o prekidu vatre u gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi, osudio je napad kao
