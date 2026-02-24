Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Insajder pre 2 sata
Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro zatražio je danas da se ambasadoru SAD u Parizu Čarlsu Kušneru onemogući dalji direktan pristup pripadnicima francuske vlade nakon što je on izbegao da dođe na sastanak na kojem bi se razgovaralo o komentarima administracije američkog predsednika Donalda Trampa o prebijanju jednog krajnje desnog aktiviste na smrt.

Vlasti Francuske su sazvale Kušnera u Ke d'Orsej u kojem je sedište ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Trebalo je da dođe večeras, ali se nije pojavio, rekli su diplomatski izvori. Baro je potom pristupio ograničavanju Kušnerovog pristupa francuskoj vladi "u svetlosti ovog očiglednog nerazumevanja osnovnih očekivanja od misije jednog ambasadora koji ima čast da predstavlja svoju zemlju". Ministarstvo je, svejedno, ostavilo vrata otvorenim za pomirenje.
