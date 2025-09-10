Pronađen bizon koji je pobegao iz Nacionalnog parka Fruška gora

Sputnik pre 26 minuta
Pronađen bizon koji je pobegao iz Nacionalnog parka Fruška gora

Nacionalni park Fruška gora saopštio je danas da je bizon koji je pobegao iz parka pronađen i vraćen u ograđeni deo.

Podsećaju da su lovočuvari i nadležne službe, tokom celog perioda kada je ta snažna i divlja životinja bila van ograđenog dela, pažljivo pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate. Nacionalni park Fruška gora saopštio je u utorak da bizon pobegao pre nekoliko dana i da tim stručnjaka traga za njim, a građanima je poručeno da mu ne prilaze ukoliko ga vide. Pogledajte i:
