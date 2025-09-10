Pronađen bizon koji je pobegao iz Nacionalnog parka Fruška gora

Nacionalni park Fruška gora saopštio je danas da je bizon koji je pobegao iz parka pronađen i vraćen u ograđeni deo.

Podsećaju da su lovočuvari i nadležne službe, tokom celog perioda kada je ta snažna i divlja životinja bila van ograđenog dela, pažljivo pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate. Nacionalni park Fruška gora saopštio je u utorak da bizon pobegao pre nekoliko dana i da tim stručnjaka traga za njim, a građanima je poručeno da mu ne prilaze ukoliko ga vide.