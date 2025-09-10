Sputnjik svedočio spektaklu koji se pretvorio u debakl – gutanje knedli i dug put na Draganov jug

„Što ne bismo pobedili Englesku, jel to zabranjeno?“, upitao je Dragan Stojković Piksi, selektor fudbalske reprezentacije Srbije samo dan pred susret u Beogradu, da bi posle istorijskog debakla čuli „Pa šta ste očekivali, da pobedimo Englesku?“.

Da budemo iskreni, mali broj ljudi je verovao da bi moglo da se dogodi takvo čudo, pobeda protiv Engleske iako je ona bila oslabljena, ali ono u šta je moglo da se poveruje jeste da bi Orlovi mogli da izađu hrabro i napadu, što se nije dogodilo. Umesto toga Srbija je izašla sa postavom koja se od starta branila pa su tako navijači bili nezadovoljni i frustrirani po samom dolasku na stadion. Ispred ulaza na tribine komentarisala se postava sa kojom se malo ko