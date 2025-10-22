Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Studenti u blokadi Državnog
Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru krenuli su 16. oktobra za Novi Sad, u šetnju dugu 350 kilometara, u znak sećanja na preminule u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine.

Za čitaoce Danasa sa tog putovanja svakodnevno će pisati dnevnik. Prenosimo vam četvrti deo dnevnika. Noć smo proveli u brvnarama, negde u tišini prirode kod Bogatića. Drvo je mirisalo na kišu, a u sobama je bilo toplo, domaćinski, kao da smo kod svojih kuća, a ne na putu dugom više stotina kilometara. Meštani su nas dočekali otvorenih ruku i toplih pogleda. Te večeri nismo bili gosti, bili smo njihovi. Kako su brvnare bile van naše planirane rute, ljudi su nas
