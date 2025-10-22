Članovi SCD-a u petak kreću u štafetnu šetnju do Novog Sada

Članovi nevladina organizacije Sandžacki centar za demokratiju iz Novog Pazara krenuće u petak 24.oktobra u pešačku turu do Novog Sada kako bi 1. novembra učestvovali na velikom komemorativnom skupu u tom gradu, saopšeno je večeras na konferenciji za novinare.

Ovo će biti svojevrsna štafetna šetnja za koju su oformljena tri tima sa ukupno 15 članova ove organizacije. Predsednik nove organizacije civilnog društva Kenan Alić objasnio je plan pešačenja. “Plan je da se okupimo u petak kod Sebilja u 8h i da krenemo u pešačenje te da tog dana stignemo do Ušća. Sledećeg dana do Kraljeva, nakon čega čemo pešačenje nastaviti do Kragujevca. Dolazak u Mladenovac planiran je 27.oktobra, a dan kasnije i u Beograd nakon čega ćemo