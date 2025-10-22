Donacije za studente iz Kragujevca, koji će pešačiti do Novog Sada, prikupljaju se na PMF-u

Glas Šumadije pre 22 minuta  |  Jovanka Nikolić
Donacije za studente iz Kragujevca, koji će pešačiti do Novog Sada, prikupljaju se na PMF-u

Studenti iz cele Srbije će, povodom godišnjice pada nadstrešnice, pešačiti od Beograda do Novog Sada u znak sećanja i solidarnosti.

Učešće u šetnji uzimaju i studenti i srednjoškolci iz Kragujevca, a za ovako dug i značajan put potrebna nam je pomoć građana. Donacije se prikupljaju na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Kragujevcu, svakog dana od 8h do 18h. Prihvataju novčane donacije ili donacije u vidu stvari potrebnih za šetnju: voda, elektroliti, vitamini, lekovi protiv bolova i prehlade, kao i čokoladice ili energetske grickalice. I zborovi građana u Kragujevcu pomažu odlazak za Novi
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Danas pre 37 minuta
Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Put dug 20 kilometara koji nas je naučio šta znači biti čovek

Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Put dug 20 kilometara koji nas je naučio šta znači biti čovek

Danas pre 47 minuta
Gradonačelnik Mićin o godišnjici nadstrešnice – sveća u crkvi umesto odgovora

Gradonačelnik Mićin o godišnjici nadstrešnice – sveća u crkvi umesto odgovora

Luftika pre 1 sat
Opet pritisci i zastrašivanja prevoznika: Niški studenti pozvali građane da im pomognu oko prevoza do Novog Sada

Opet pritisci i zastrašivanja prevoznika: Niški studenti pozvali građane da im pomognu oko prevoza do Novog Sada

Danas pre 2 sata
Student iz Pazara: Neverovatan doček u Čačku, te stvari nas pune energijom

Student iz Pazara: Neverovatan doček u Čačku, te stvari nas pune energijom

N1 Info pre 4 sati
Studenti nastavili put ka Požegi, pre toga posetili Spomenik četiri vere

Studenti nastavili put ka Požegi, pre toga posetili Spomenik četiri vere

Ozon press pre 4 sati
„Ne mogu više da nas dele“: Bubnjevi, baklje vatromet i suze na dočeku novopazarskih studenata u Čačku

„Ne mogu više da nas dele“: Bubnjevi, baklje vatromet i suze na dočeku novopazarskih studenata u Čačku

Mašina pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadKragujevacstudentiPmf

Društvo, najnovije vesti »

Ed Vud iz Predsedništva: Vučićev televizijski spektakl u istom danu kada iz Evrope za njega stižu najgore vesti dosad

Ed Vud iz Predsedništva: Vučićev televizijski spektakl u istom danu kada iz Evrope za njega stižu najgore vesti dosad

Danas pre 3 minuta
Vučević o incidentu ispred Skupštine: Nema sumnje da je reč o terorističkom aktu

Vučević o incidentu ispred Skupštine: Nema sumnje da je reč o terorističkom aktu

Danas pre 17 minuta
Šešeljevsko „jedenje korenja“

Šešeljevsko „jedenje korenja“

Danas pre 32 minuta
Poverenica: Poređenje studenata sa islamskim fanaticima na TV Pink i Informer je govor mržnje

Poverenica: Poređenje studenata sa islamskim fanaticima na TV Pink i Informer je govor mržnje

Cenzolovka pre 27 minuta
Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Studenti iz Novog Pazara pišu za Danas: Gde god da smo stali, čekala nas je dobrodošlica — i podsećanje zašto hodamo

Danas pre 37 minuta