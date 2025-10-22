Donacije za studente iz Kragujevca, koji će pešačiti do Novog Sada, prikupljaju se na PMF-u

Studenti iz cele Srbije će, povodom godišnjice pada nadstrešnice, pešačiti od Beograda do Novog Sada u znak sećanja i solidarnosti.

Učešće u šetnji uzimaju i studenti i srednjoškolci iz Kragujevca, a za ovako dug i značajan put potrebna nam je pomoć građana. Donacije se prikupljaju na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Kragujevcu, svakog dana od 8h do 18h. Prihvataju novčane donacije ili donacije u vidu stvari potrebnih za šetnju: voda, elektroliti, vitamini, lekovi protiv bolova i prehlade, kao i čokoladice ili energetske grickalice. I zborovi građana u Kragujevcu pomažu odlazak za Novi