Sandžački centar za demokratiju kreće u štafetnu šetnju do Novog Sada

Predsednik Sandžačkog centra Kenan Alić rekao je da je u pitanju štafetna šetnja na koju će krenuti oko 15 članova ove organizacije. “Planirano je da u petak stignemo do Ušća, a sledećeg dana do Kraljeva, nakon čega čemo pešačenje nastaviti do Kragujevca.

Dolazak u Mladenovac planiran je 27.oktobra, a dan kasnije i u Beograd nakon čega ćemo zajedno sa kolegama sa ostalih univerziteta i građanima krenuti put Novog Sada”, istakao je Alić. Dodao je da je u planu da svakog dana pređu oko 60 kilometara, te da će biti podeljeni u tri ekipe dnevno, a uz njih će biti logistička i medicinska podrška. Alić je naglasio da Sandžački odbor za demokratiju čine mladi ljudi koji su godinama pokazivali interesovanje za teme kao što